Torna il ’Caccia Village’ Eccellenze in vetrina Tra eventi e novità
Torna il Caccia Village, il salone dedicato alla caccia e al tiro che si svolgerà al centro fieristico regionale di Bastia Umbra. La manifestazione si svolgerà per tre giorni, da domani a lunedì, e coinvolgerà cinque padiglioni con 3.000 metri quadrati di esposizioni. Saranno presenti circa 350 aziende e 900 brand, offrendo uno spazio dedicato alle novità e alle eccellenze del settore. L’evento rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del campo.
di Daniele Minni Cinque padiglioni, 3mila mq di esposizioni, 350 aziende e 900 brand. Sono i numeri di Caccia Village, il salone nazionale della caccia e del tiro che torna al centro fieristico regionale di Bastia Umbra in provincia di Perugia per tre giornate intense, da domani a lunedì. Un vero e proprio festival dell’arte venatoria che metterà in mostra le eccellenze del settore italiano e internazionale e propone un calendario di eventi, convegni e spettacoli che si preannuncia tra i più ricchi di sempre. Lunedì 18 tra l’altro in programma un importante appuntamento con il ’ Forum Caccia Umbria: futuro dell’attività venatoria in Umbria tra sostenibilità e nuovo Piano Faunistico - Istituzioni e Associazioni a Confronto’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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