Torna il ’Caccia Village’ Eccellenze in vetrina Tra eventi e novità

Torna il Caccia Village, il salone dedicato alla caccia e al tiro che si svolgerà al centro fieristico regionale di Bastia Umbra. La manifestazione si svolgerà per tre giorni, da domani a lunedì, e coinvolgerà cinque padiglioni con 3.000 metri quadrati di esposizioni. Saranno presenti circa 350 aziende e 900 brand, offrendo uno spazio dedicato alle novità e alle eccellenze del settore. L’evento rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del campo.

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di Daniele Minni Cinque padiglioni, 3mila mq di esposizioni, 350 aziende e 900 brand. Sono i numeri di Caccia Village, il salone nazionale della caccia e del tiro che torna al centro fieristico regionale di Bastia Umbra in provincia di Perugia per tre giornate intense, da domani a lunedì. Un vero e proprio festival dell’arte venatoria che metterà in mostra le eccellenze del settore italiano e internazionale e propone un calendario di eventi, convegni e spettacoli che si preannuncia tra i più ricchi di sempre. Lunedì 18 tra l’altro in programma un importante appuntamento con il ’ Forum Caccia Umbria: futuro dell’attività venatoria in Umbria tra sostenibilità e nuovo Piano Faunistico - Istituzioni e Associazioni a Confronto’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna il ’Caccia Village’. Eccellenze in vetrina. Tra eventi e novità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Sullo stesso argomento Caccia Village, l'edizione 2026 a Umbriafiere: le date e le novitàDal 16 al 18 maggio torna a Bastia Umbra Caccia Village, la manifestazione di riferimento dedicata al mondo della caccia, del tiro sportivo e... Eccellenze del territorio in vetrina. Si alza il sipario su AgrivareseDomani i Giardini Estensi e Villa Mirabello torneranno a trasformarsi in un grande spazio a cielo aperto dedicato all’agricoltura e al rapporto tra... Caccia Village 2026 tra incontri, Linee di Tiro e Cibo selvaggio | Il programma ow.ly/xpfc106ypJC #tuttoggi #CacciaItalia #UmbriaItaliaMondo x.com Cosa ne pensi di Village? reddit Fondazione UNA a Caccia Village 2026: la caccia fra cultura, territorio e comunitàFondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – torna a Caccia Village, la fiera di riferimento per il mondo venatorio in programma dal 16 al 18 maggio a Bastia Umbra, presso Umbriafiere. In un contesto che ... cacciapassione.com Caccia Village 2026: per la prima volta 4 regioni scelgono la kermesse per promuovere il loro territorioCaccia Village 2026 segna un importante passo avanti nel proprio percorso di crescita e posizionamento: per la prima volta nella storia della manifestazione, quattro Regioni italiane parteciperanno uf ... cacciapassione.com