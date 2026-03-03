Caccia Village l' edizione 2026 a Umbriafiere | le date e le novità

Dal 16 al 18 maggio si svolgerà a Bastia Umbra l'edizione 2026 di Caccia Village presso Umbriafiere. La manifestazione sarà dedicata al settore della caccia, del tiro sportivo e dell’outdoor, attirando espositori e visitatori da diverse regioni. Sono previste diverse novità e spazi dedicati alle attività e ai prodotti del settore. L’evento rappresenta un appuntamento importante per appassionati e professionisti.

Dal 16 al 18 maggio torna a Bastia Umbra Caccia Village, la manifestazione di riferimento dedicata al mondo della caccia, del tiro sportivo e dell'outdoor. Un evento che negli anni ha saputo consolidare il proprio ruolo a livello nazionale, diventando un punto di incontro privilegiato per aziende.