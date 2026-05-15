torna de bruyne potrebbe lasciare il segno col gol champions

Kevin De Bruyne è tornato in campo a Pisa, dopo l’infortunio subito durante la rifinitura prima della partita contro il Bologna, in cui ha avuto uno scontro con Lobotka e ha ricevuto quattro punti di sutura all’arcata sopraccigliare. La stagione dell’atleta era già iniziata con alcuni problemi fisici e momenti difficili. Ora, la sua presenza potrebbe influenzare le sorti della sfida di Champions League, anche se non si conoscono ancora i dettagli sul suo ruolo durante l’incontro.

A Pisa torna Kevin De Bruyne. Già la stagione è stata quella che è stata, nella rifinitura che ha preceduto il match contro il Bologna, ha avuto uno scontro con Lobotka e ha ricevuto quattro punti di sutura all’arcata sopraccigliare. Risultato: ha lasciato il Napoli nei piedi di Giovane. Non che il belga quest’anno abbia brillato. Il suo rendimento è stato decisamente insufficiente anche se dal tabellino non si direbbe: 5 gol in sedici partite in Serie A. Il punto è che non si è mai integrato nella macchina tattica di Conte, anzi. Almeno però è stato infallibile dal dischetto (vera e propria dannazione del Napoli). De Bruyne, per lui in Serie A 5 gol e un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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