I tifosi del Manchester City sui social chiedono a gran voce il ritorno di Kevin De Bruyne, dopo che la squadra di Guardiola ha perso una partita importante. Molti utenti si sono concentrati sul centrocampista del Napoli, sottolineando quanto la sua assenza abbia pesato sulla squadra inglese. La discussione si è concentrata sulla mancanza di De Bruyne nel momento decisivo, con commenti che evidenziano il suo ruolo chiave.

Neanche il tempo di riprendersi la maglia da titolare col suo Napoli che Kevin De Bruyne è già l’oggetto del desiderio dei suoi ex tifosi. Galeotta la sconfitta in Champions League del Manchester City in casa del Real Madrid per 3-0 e complice il cammino in Premier non propriamente scintillante. I tifosi dei Citizens non hanno dubbi sulla causa principale della stagione altalenante: l’assenza di King Kev. Da qualche ora, infatti, il profilo Instagram del centrocampista belga è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi ex fans che, in lacrime (almeno nelle emoticons), si sono lasciati andare a commenti estremamente nostalgici: “Non siamo niente senza di te”, “Ti prego, torna al City”, “Fratello devi tornare, siamo finiti senza di te”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ti prego, torna", "Se ci fossi stato tu in Champions...": ora il mondo City rimpiange De Bruyne

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