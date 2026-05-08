Al lago di Piediluco torna il Cloaca Day | il motoraduno firmato Runners Terni 1992
Il lago di Piediluco si prepara a ospitare nuovamente il “Cloaca Day”, il motoraduno organizzato dai Runners Terni 1992. L’evento si terrà il 15 e 16 maggio, portando sul luogo appassionati di motociclette provenienti da diverse aree. Durante le due giornate, i partecipanti potranno condividere la passione per i motori e vivere un fine settimana all’insegna del rombo dei veicoli.
Il rombo dei motori torna a far vibrare le sponde del lago di Piediluco. Il 15 e 16 maggio, si rinnova l’appuntamento con il “Cloaca Day”, il raduno motociclistico curato dallo storico gruppo bikers Runners Terni 1992. L’edizione di quest’anno assume un valore simbolico straordinario: il gruppo.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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