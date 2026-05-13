Federcoop Romagna vola a 6,5 milioni di fatturato | premi e benefit per oltre 2.500 euro a dipendente

Da cesenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federcoop Romagna ha registrato un fatturato di circa 6,5 milioni di euro e impiega 114 persone, di cui 88 sono donne. La società di servizi di Legacoop Romagna ha inoltre distribuito premi e benefit per oltre 2.500 euro a dipendente. Questi dati rappresentano le principali cifre relative alla sua attività.

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Fatturato di quasi 6,5 milioni di euro, 114 persone impiegate, di cui 88 donne: sono i numeri di Federcoop Romagna, la società di servizi di Legacoop Romagna. Il bilancio 2025 si chiuderà con un utile significativo di circa 100mila euro, ristorno alle cooperative associate e premio pieno ai.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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