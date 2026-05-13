Federcoop Romagna vola a 6,5 milioni di fatturato | premi e benefit per oltre 2.500 euro a dipendente
Federcoop Romagna ha registrato un fatturato di circa 6,5 milioni di euro e impiega 114 persone, di cui 88 sono donne. La società di servizi di Legacoop Romagna ha inoltre distribuito premi e benefit per oltre 2.500 euro a dipendente. Questi dati rappresentano le principali cifre relative alla sua attività.
Fatturato di quasi 6,5 milioni di euro, 114 persone impiegate, di cui 88 donne: sono i numeri di Federcoop Romagna, la società di servizi di Legacoop Romagna. Il bilancio 2025 si chiuderà con un utile significativo di circa 100mila euro, ristorno alle cooperative associate e premio pieno ai.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Borse di studio, in Emilia-Romagna oltre 160 milioni di euro per 29mila studenti: a Parma oltre 5.500 beneficiariOltre 160 milioni per borse di studio e servizi alle studentesse e agli studenti degli Atenei emiliano-romagnoli e 4mila posti letto disponibili.
Il motore del sociale in Romagna: 347 milioni di produzione e oltre 5.500 lavoratoriAssemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale...
Si parla di: 80 anni di voto alle donne: Silvia Calamandrei ospite di Legacoop Romagna il 28 maggio a Ravenna; 80 anni dal voto alle donne: Ravenna ospita Silvia Calamandrei, figlia del noto giurista.
Federcoop Romagna boom. Il fatturato cresce del 20%La convention svolta all’Almagià di Ravenna è stata l’occasione per ripercorrere le cifre della crescita di Federcoop Romagna, dalla costituzione a oggi: 114 occupati (+45%), di cui 88 donne, 6,5 ... ilrestodelcarlino.it