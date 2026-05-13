Federcoop Romagna vola a 6,5 milioni di fatturato | premi e benefit per oltre 2.500 euro a dipendente

Federcoop Romagna ha registrato un fatturato di circa 6,5 milioni di euro e impiega 114 persone, di cui 88 sono donne. La società di servizi di Legacoop Romagna ha inoltre distribuito premi e benefit per oltre 2.500 euro a dipendente. Questi dati rappresentano le principali cifre relative alla sua attività.

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