Torino camion si schianta contro il Mercatò | interviene la polizia

Un camion ha investito la facciata di un supermercato nel centro di Torino, causando danni all'edificio. L’incidente si è verificato questa mattina poco prima di mezzogiorno e ha richiesto l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Il conducente è stato soccorso e ascoltato dagli agenti, che stanno accertando le cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno verificando eventuali problemi tecnici al veicolo e analizzando le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del camion.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui