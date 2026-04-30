A Cassino, una donna è rimasta coinvolta in un incidente in cui ha urtato un palo in viale dell’Università. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno sottoposto la donna all’alcol test. A seguito dei controlli, è stata formalmente denunciata per guida in stato di ebbrezza.

È scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza a Cassino: una donna è stata fermata e sottoposta ad accertamenti dopo essere stata trovata in stato confusionale a bordo della propria auto, che aveva appena urtato un palo dell’illuminazione pubblica. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, in viale dell’Università, dove la presenza della donna era stata segnalata da alcuni cittadini. La segnalazione e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 19.00 di ieri, quando una pattuglia del reparto volanti del Commissariato di P.S. di Cassino è stata inviata in viale dell’Università.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna si schianta contro un palo a Cassino, la polizia interviene e la denuncia dopo l'alcoltest

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