Torino 2026 | arriva il primo libro al mondo che dialoga con l’IA

A Torino nel 2026 verrà presentato il primo libro al mondo in grado di interagire con un'intelligenza artificiale. Il volume permette ai lettori di ricevere risposte alle proprie domande attraverso WhatsApp, creando un dialogo diretto con il testo. Tra le funzioni previste, c’è anche la possibilità di analizzare come la voce interiore possa influenzare i pensieri e le decisioni personali, trasformandosi in un potenziale ostacolo o alleato. È una sperimentazione che unisce letteratura e tecnologia in modo innovativo.

? Domande chiave Come può un libro rispondere alle tue domande via WhatsApp?. Perché la voce interiore può diventare il tuo peggior nemico?. Come cambia il rapporto con l'autore un libro che dialoga?. Cosa accade quando la tecnologia sostituisce il monologo dell'intellettuale?.? In Breve Laura Bottazzi e Daniele Righi sviluppano l'agente digitale via WhatsApp tramite QR code.. Metodologia basata sulle teorie di Daniel Goleman e sulle ricerche di Patrizio Cardinali.. Approccio psicologico ispirato ai principi della gestalt e ai modelli di Gallwey.. Interazione tramite tecnologia Contatto Divino per riassunti e citazioni del saggio.. Al Salone del Libro di Torino 2026 viene presentato Parlami di te, il primo volume al mondo capace di instaurare un dialogo diretto con l’intelligenza artificiale tramite un sistema integrato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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