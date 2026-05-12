Tor Bella Monaca coppia investita e picchiata la sera del 1° maggio | c’è un fermo

Nella serata del 1° maggio, a Tor Bella Monaca, una coppia è stata investita e picchiata. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini e, in seguito alle verifiche, hanno fermato una persona ritenuta coinvolta nell’episodio. L’area è stata per qualche ora sotto osservazione, mentre i soccorsi hanno portato la coppia in ospedale per le cure del caso. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Roma, 12 maggio 2026 – I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno sottoposto, di iniziativa, a fermo di indiziato di delitto, un 46enne romano, con precedenti, gravemente indiziato di essere l’autore dell’investimento e successivo pestaggio della ex compagna e del suo attuale compagno, avvenuti in via Siculiana, la sera del 1° maggio, con le ipotesi di reato di tentato omicidio e atti persecutori. L’uomo si è presentato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Roma Tor Bella Monaca, accompagnato dal proprio difensore di fiducia quando i militari, che sin da subito avevano indagato sulla violenta aggressione, lo avevano già identificato ma risultava irreperibile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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