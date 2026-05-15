Toh in Toscana è tornato l’asse Giani-Renzi

In Toscana è tornato in evidenza l’asse tra il presidente regionale e un altro leader politico. Nonostante il suo partito abbia una percentuale di consenso molto bassa nei sondaggi, meno del 3 per cento, riesce comunque a mantenere una presenza significativa nelle dinamiche politiche locali. La collaborazione tra queste due figure sembra riprendere quota, suscitando attenzione nei circoli politici e tra gli osservatori. La loro intesa, già esistente in passato, si è riaccesa di recente, alimentando nuove discussioni sulla scena politica regionale.

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In Toscana è nato, o meglio ri-nato visto che già esisteva tempo fa, l’ asse Giani-Renzi. Il leader di Italia viva vale meno del 3 per cento nei sondaggi, ma riesce sempre a trovare il modo di essere centrale nel Palazzo. Anche nelle vicende più modeste, come l’elezione del garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Toscana. Matteo Renzi è infatti riuscito a far nominare questa settimana, dal Consiglio regionale e grazie a un accordo di ferro con Eugenio Giani e il Pd, uno dei suoi uomini di fiducia: il senese Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale rimasto senza un posto nel nuovo Consiglio. Stefano Scaramelli (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Toh, in Toscana è tornato l’asse Giani-Renzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'asse Renzi-Giani in ToscanaFirenze, 13 maggio 2026 – L’incarico di garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana è vacante dal maggio del 2025. Leggi anche: Un centro-migranti nella Toscana-chic? Toh, il Pd impazzisce Toh, in Toscana è tornato l’asse Giani-RenziIn Toscana è nato, o meglio ri-nato visto che già esisteva tempo fa, l’asse Giani-Renzi. Il leader di Italia viva vale meno del 3 per cento nei sondaggi, ma riesce sempre a trovare il modo di essere c ... msn.com Hantavirus, il messaggio di Giani: Nessun allarmismoL'Hantavirus - le parole del presidente della Regione - non è il Covid. Per la trasmissione, molto più difficoltosa e anche lenta, occorre che ci siano delle condizioni particolari, che ci siano i ... corrierediarezzo.it