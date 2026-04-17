Un centro-migranti nella Toscana-chic? Toh il Pd impazzisce

Nel cuore della Toscana, si discute della presenza di un centro di accoglienza per migranti. Mentre il governo prosegue con le operazioni di rimpatrio dei clandestini, le polemiche politiche continuano a susseguirsi. Le dichiarazioni dei partiti sembrano più orientate a ottenere visibilità sui giornali che a cambiare la linea ufficiale sulla gestione dei flussi migratori. La questione rimane al centro del dibattito pubblico senza segnali di una svolta.

Sui rimpatri di clandestini il governo va avanti. Le polemiche servono solo a collezionare titoli di giornali, ma sulla politica migratoria non si torna indietro. E ieri il ministro Piantedosi ha comunicato al governatore della Toscana, Eugenio Giani, che si ricomincia da Aulla ( Massa Carrara ), e a poco serviranno le solite urla locali. Lo Stato - soprattutto dopo il via libera dell’Unione europea alle richieste italiane in materia- c’è e intende fare il suo dovere fino in fondo. E proprio ad Aula il Viminale intende realizzare un nuovo Cpr, centro di permanenza per i rimpatri. Piantedosi ha pianificato la decisione informandone innanzitutto il presidente della Regione Toscana.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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