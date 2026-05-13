L' asse Renzi-Giani in Toscana

Dal maggio dello scorso anno, la Toscana non ha un garante per l’infanzia e l’adolescenza. La posizione rimane scoperta da circa un anno, senza ancora un nome nominato ufficialmente. L’incarico, assegnato di solito a una figura esperta in ambito sociale e legale, non ha ancora trovato un sostituto. La funzione è di monitorare e promuovere i diritti dei ragazzi e dei giovani nella regione.

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Firenze, 13 maggio 2026 – L’incarico di garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana è vacante dal maggio del 2025. O meglio, lo era. Alla fine ieri il Consiglio regionale, al termine di una lunga seduta, ha votato, a scrutinio segreto, la nomina del garante. Una nomina che è diventata un caso politico, per il centrosinistra. Ha vinto Matteo Renzi, pardon, Stefano Scaramelli, esponente di punta di Italia Viva in Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'asse Renzi-Giani in Toscana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'asse Renzi-Giani in Toscana Notizie correlate Primarie, a Schlein mancava giusto lo strano asse Conte-RenziE ora? L’attivismo di Giuseppe Conte – libro in uscita, incontro con amico-inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli a seguire, indi... Referendum in Toscana, Giani gongola: "Affluenza incredibile"Presenze ai seggi oltre le aspettative per il voto sulla separazione delle carriere.