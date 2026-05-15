A Todi, presso l'ex sede del Monte dei Paschi, si tiene una mostra che vede protagonisti tre artisti che lavorano con la luce. La rassegna presenta le loro opere in piazza del Popolo, unendo tre differenti linguaggi artistici. La mostra si concentra sulla domanda di come ciascun artista interpreti lo stesso elemento visivo, offrendo al pubblico l’opportunità di osservare le diverse espressioni creative. I nomi dei tre artisti coinvolti sono stati indicati nel materiale promozionale dell’evento.

? Punti chiave Come possono tre linguaggi diversi interpretare la stessa luce?. Chi sono i tre artisti che animano l'ex sede del Monte dei Paschi?. Cosa accade quando la tradizione ceramica incontra l'astrazione cromatica?. Perché trasformare un ex spazio bancario in un polo culturale?.? In Breve Mostra dal 15 al 24 maggio presso l'ex sede Monte dei Paschi a Todi.. Gianni Bagli unisce esperienza ceramica di Deruta a pittura e incisione.. Lidia Nizzo integra tecniche di decorazione storica come trompe l'oeil e grisaille.. Antonella Padovani realizza composizioni astratte su supporti lignei presso Mini Gallery.. Dal 15 al 24 maggio, i locali dell’ex sede del Monte dei Paschi in piazza del Popolo a Todi ospiteranno la mostra collettiva intitolata Tre sguardi, una realtà, che vedrà protagonisti tre artisti della scena locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todi, tre artisti dialogano con la luce: la mostra a piazza del Popolo

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