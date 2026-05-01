Nelle ultime ore, un video pubblicato sui social ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling. Nel clip, un uomo brandisce delle forbici e si trova accanto a una donna identificata come Indi Hartwell. La scena termina con un messaggio che suggerisce una data precisa per il ritorno di un wrestler noto. La pubblicazione ha generato numerose speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Dexter Lumis ha appena lanciato un messaggio chiarissimo sul suo ritorno nel wrestling. usando un paio di forbici e Indi Hartwell per farlo. Il 30 aprile 2026, Lumis ha pubblicato su Instagram un video cupo e cinematografico che sembra anticipare la fine della sua clausola di non competizione di 90 giorni dopo il licenziamento dalla WWE. Nel filmato, il wrestler resta immobile mentre Indi Hartwell, sua ex partner nelle storyline WWE, gli taglia lentamente ciocche di capelli, in una scena volutamente intensa e simbolica. Il countdown di Dexter Lumis è iniziato. Il vero messaggio, però, arriva negli ultimi secondi del video: sullo schermo compare la data 24.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dexter Lumis pronto al ritorno? Il video criptico con Indi Hartwell rivela una data precisa

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