BPER rinnova il proprio impegno al fianco della pallavolo italiana

BPER ha annunciato il rinnovo della partnership con la pallavolo italiana, proseguendo il suo supporto fino al 2028. La banca ha deciso di continuare a essere presente nel mondo della pallavolo, rafforzando il rapporto con le squadre e le competizioni del settore. La collaborazione tra BPER e la pallavolo era già in corso e ora si estende per altri cinque anni.

BPER conferma e rafforza il proprio sostegno alla pallavolo rinnovando la partnership fino al 2028 con FIPAV in qualità di banca ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo e diventando “ CEV EuroVolley 2026 – Men’s Edition Official Partner ” in occasione della 34esima edizione del Campionato Europeo Maschile 2026 in programma in Italia dal 10 al 26 settembre, con tappe a Napoli, Modena, Torino e Milano. BPER è inoltre partner del Campionato Italiano di Beach volley, del Trofeo dei territori e delle Regioni e delle Finali Nazionali Giovanili. Nel 2026 tre test match saranno intitolati BPER: con la Nazionale Femminile a Biella il 14 maggio e a Novara il 15 per il match che le Azzurre giocheranno nelle due città affrontando la Francia e il 31 maggio con la Nazionale Maschile a Bergamo per la gara tra Italia e Turchia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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