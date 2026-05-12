Tiziano Ferro 25 anni dopo ecco la nuova versione di Xdono con Lazza

Venerdì 15 maggio è prevista l’uscita di “XXdono”, una nuova versione del brano “Xdono” di Tiziano Ferro, realizzata in collaborazione con il rapper Lazza. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e verrà trasmesso in radio. La canzone rappresenta un aggiornamento del successo originale, pubblicato circa 25 anni fa. La collaborazione tra i due artisti è stata annunciata tramite i canali ufficiali.

“XXdono”: è quella di venerdì 15 maggio la data da segnare sul calendario per l’uscita del nuovo brano di Tiziano Ferro, disponibile in tutti gli store digitali e in radio (https:sugarmusic.lnk.toXXDONO, per TZN Srl in licenza per Sugar Music e distribuito da Universal Music Italia). Il.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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