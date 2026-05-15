Tirocini di inclusione approvati gli elenchi definitivi per i voucher

Il Comune di Messina ha approvato gli elenchi definitivi dei voucher per i tirocini di inclusione. La decisione riguarda i progetti promossi dal Dipartimento Servizi alla Persona, che si occupa delle attività legate alle politiche sociali e socio-sanitarie. La selezione dei beneficiari è stata completata e i contributi sono stati ufficialmente assegnati. Questi tirocini sono destinati a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti coinvolti. La comunicazione ufficiale è stata resa nota dall’ente locale attraverso un comunicato.

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Il Comune di Messina, Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche SocSocio-Sanitarioto delle attività dell’A.O.D. n. 3 del Distretto Socio-Sanitario D26, comunica che con Determina Dirigenziale n. 45432026 è stato approvato l’elenco definitivo degli ammessi e non ammessi relativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inclusione sociale, nuovo programma di tirociniNuovo programma di tirocini di inclusione sociale promosso dal comune di Cupra, destinato a persone con disabilità. Turismo, 800 tirocini di inclusione sociale nelle parrocchie di Napoli Tirocini inclusivi nel settore turismo e valorizzazione del territorio Protocollo sottoscritto da Comune di Napoli, Arcidiocesi e EITD (ANSA) –... Tirocini d'inclusione sociale, garantita la continuità dei percorsi fino a maggio 2027Si rafforza l'impegno della Regione Marche a favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone più fragili attraverso la rimodulazione delle risorse destinate ai Tirocini di Inclusione Social ... ansa.it Riforma tirocini di inclusione, Manca 'linee guida vecchie di dieci anni'Negli ultimi dieci anni il mondo del lavoro e le condizioni sociali sono cambiati profondamente, lasciando indietro nuove fragilità spesso invisibili. Ci sono giovani che si sentono esclusi, che non ... ansa.it