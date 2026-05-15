Tiro a segno | Ungheria e Norvegia festeggiano nella carabina a terra 50 metri

Durante i Campionati Europei di tiro a segno 2026, in corso sulla pedana di Osijek in Croazia, si sono svolte le competizioni nella disciplina di carabina a terra a 50 metri. Le squadre di Ungheria e Norvegia hanno ottenuto risultati significativi in questa categoria, mentre il premio finale è andato a Maria Scheinina, vincitrice della prova femminile riservata alla categoria Junior. La gara si è conclusa con la premiazione delle migliori atlete in questa specialità.

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