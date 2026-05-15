Tiro a segno | Ungheria e Norvegia festeggiano nella carabina a terra 50 metri
Durante i Campionati Europei di tiro a segno 2026, in corso sulla pedana di Osijek in Croazia, si sono svolte le competizioni nella disciplina di carabina a terra a 50 metri. Le squadre di Ungheria e Norvegia hanno ottenuto risultati significativi in questa categoria, mentre il premio finale è andato a Maria Scheinina, vincitrice della prova femminile riservata alla categoria Junior. La gara si è conclusa con la premiazione delle migliori atlete in questa specialità.
Termina con il trionfo di Maria Scheinina la prova riservata alla carabina 50 metri a terra femminile, segmento facente parte dei Campionati Europei 2026 di tiro a segno (distanza 2550 metri) riservata alla categoria Junior in scena sulla pedana di Osijek, in Croazia. Nello specifico la tiratrice ucraina ha ottenuto un totale di 622.2, precedendo di meno di una lunghezza la Svizzera Alina Schmid, seconda con 621.6 davanti alla tedesca Xenia Mund, piazzatasi terza con lo score di 619.2, lo stesso dell’estone Varvara Rogaten. La prova a squadre è stata invece vinta dal gruppo di atlete neutrali B che, nella fattispecie, ha totalizzato 1846.8 superando ampiamente la Cechia, seconda con 1843. 🔗 Leggi su Oasport.it
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