A partire dal 2026, le tariffe fisse di TIM subiranno un aumento di circa tre euro al mese. Per evitare questa variazione, ci sono alcune opzioni disponibili, tra cui il passaggio a un piano con tariffe variabili o l’adozione di tecnologie alternative che consentono di ridurre i costi. Le aziende e i clienti possono considerare soluzioni che prevedono l’utilizzo di strumenti più efficienti dal punto di vista energetico o di offerte promozionali temporanee.

? Punti chiave Come puoi evitare il rincaro di quasi 3 euro mensili?. Quale alternativa tecnologica permette di risparmiare invece di pagare di più?. Entro quale data devi comunicare il recesso per non pagare penali?. Chi riceverà la notifica ufficiale del nuovo costo in bolletta?.? In Breve Rincaro tra 2 e 2,99 euro mensili per sostenere investimenti traffico dati.. Upgrade FTTH o FWA entro 28 giugno 2026 con risparmio di 1 euro.. Recesso senza penali entro il 31 maggio 2026 tramite numero 187 o PEC.. Notifica modifiche tariffarie inviata tramite fattura nel mese di marzo 2026.. Dal 1° luglio 2026, le bollette di numerosi utenti TIM subiranno un incremento mensile tra i 2 e i 2,99 euro a causa di una nuova rimodulazione delle tariffe per la linea fissa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TIM, rincaro bollette fisse dal 2026: ecco come evitare l’aumento

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