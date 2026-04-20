Benzina e bollette ecco tutti i trucchi per risparmiare con l' aumento dei prezzi

Con l’aumento dei prezzi di benzina e bollette, molte persone cercano metodi per risparmiare. Le tensioni internazionali sullo Stretto di Hormuz hanno contribuito a far salire i costi di petrolio, gas e derivati. In questo scenario, sono emersi diversi trucchi e strategie adottate dai consumatori per contenere le spese quotidiane. L’attenzione si concentra sui comportamenti più diffusi e sulle soluzioni pratiche per gestire meglio le spese in un momento di crescita dei prezzi.

Nel pieno delle tensioni sullo Stretto di Hormuz e dei rischi per l’offerta globale di petrolio, di gas, di diesel e di cherosene, il nodo è evidente: anche con prezzi elevati, i consumi non si comprimono quanto desiderato. Qualche giorno fa lo ha sottolineato anche l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi («abbiamo tenuto i prezzi troppo bassi»), segnalando che la leva dei prezzi è necessaria ma non sufficiente. Nelle ultime settimane, nonostante aumenti consistenti del costo del pieno in autostrada, in parte attenuati da interventi pubblici, i consumi non si sono ridotti in modo proporzionale. Ma, se la crisi proseguirà, sarà necessario trovare il modo di ridurre i consumi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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