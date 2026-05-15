Tim licenzia delegato sindacale La Cub | Una ritorsione

Tim ha deciso di licenziare Simone Vivoli, segretario nazionale della Flmu-Cub e delegato sindacale dell’azienda. La Confederazione unitaria di base ha definito il provvedimento come una ritorsione, sostenendo che si tratti di un attacco alla libertà sindacale. La decisione ha suscitato reazioni da parte delle organizzazioni sindacali, che contestano l’atto e chiedono chiarimenti. La vicenda si inserisce nel contesto delle relazioni tra azienda e rappresentanze sindacali, con le parti che attendono eventuali sviluppi legali.

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Un attacco alla libertà sindacale. Non c’è altra chiave di lettura, agli occhi della Confederazione unitaria di base, che possa spiegare il licenziamento di Simone Vivoli, segretario nazionale Flmu-Cub e storico, apprezzato delegato in Tim con più di 30 anni di anzianità di servizio, cacciato di punto in bianco dall’azienda con la contestazione di aver inviato delle e-mail “per promuovere iniziative legali di ex-dipendenti” e di aver così sottratto tempo all’attività lavorativa. “Un dato che non ha bisogno di essere commentato – replica la Cub – visto che si tratta di otto brevissime e-mail in tre mesi per un tempo stimato di circa uno, due minuti a comunicazione, in totale 15 minuti circa in tre mesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tim licenzia delegato sindacale. La Cub: “Una ritorsione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sgomberato il picchetto alla FedEx, momenti di scontro e delegato sindacale in ospedaleCome poteva essere prevedibile, la situazione di tensione che è in essere ormai da quattro giorni presso la filiale modenese di FedEx Express in via... Nuovo Cda di Pitti Immagini: presidente De Matteis, Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegatoSi è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis. TIM licenzia sindacalista di base per uso della posta elettronica aziendaleTIM ha comunicato a un suo dipendente (già segretario nazionale del sindacato di base FLM Uniti CUB) il licenziamento per il venir meno del rapporto di fiducia. Al sindacalista viene contestato l'uso ... zeusnews.it Brembate, licenziato un delegato sindacale alla DMG: scatta lo scioperoBrembate (Bergamo), 27 ottobre 2025 – Un licenziamento ritorsivo. È così che Fiom CGIL e Fim CISL definiscono quanto accaduto alla DMG Mori di Brembate, dove un delegato sindacale è stato convocato ... ilgiorno.it