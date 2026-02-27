Sgomberato il picchetto alla FedEx momenti di scontro e delegato sindacale in ospedale

Dopo quattro giorni di tensione, il picchetto davanti alla filiale modenese di FedEx Express in via Germania è stato sgomberato. Durante le operazioni si sono verificati momenti di scontro tra le parti, e un delegato sindacale è finito in ospedale a causa delle conseguenze di alcune concitate fasi di tensione. La situazione rimane al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Come poteva essere prevedibile, la situazione di tensione che è in essere ormai da quattro giorni presso la filiale modenese di FedEx Express in via Germania è arrivata ad un punto di rottura. Questa mattina intorno alle ore 10.30, infatti, si sono avuti scontri fisici tra i manifestanti del.