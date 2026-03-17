Monica Bellucci e Tim Burton hanno venduto la loro villa in Toscana dopo aver annunciato la separazione qualche mese fa. La coppia ha deciso di mettere in vendita la proprietà, che si trova nella regione italiana, in modo congiunto. La notizia è stata diffusa recentemente e riguarda la conclusione di un accordo tra le parti. La villa non è più sotto il loro possesso.

Dopo la rottura avvenuta solo pochi mesi fa, Monica Bellucci e Tim Burton hanno scelto di comune accordo di vendere la loro tenuta in Toscana Tre edifici, 1300 metri quadri e 14 ettari di terreno.La villa da sogno di Monica Bellucci e Tim Burton è stata venduta. Immersa nella splendida campagna della Toscana meridionale, esattamente a San Casciano, nella provincia di Siena, la tenuta è stata il nido d’amore della coppia. I due avevano deciso di comprarsi un luogo speciale dove poter vivere momenti intimi, lontano dall’attenzione mediatica e dai paparazzi, garantendosi così una certa riservatezza. Monica Bellucci e Tim Burtonsono stati tre anni insiemee si sono lasciati solo pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monica Bellucci e Tim Burton hanno venduto la loro villa in Toscana

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