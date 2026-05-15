Ti ricordi… Roberto Carlos il più grande rimpianto dell’Inter che Capello volle prendere subito anche al doppio

Trent'anni fa, un calciatore brasiliano lasciò l’Inter dopo un solo anno, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Capello aveva cercato di portarlo subito, anche pagando il doppio, ma l’allenatore aveva criticato la sua capacità difensiva, affermando che bastava spiegargli come fare. Quel trasferimento è considerato da molti il più grande errore della sua carriera, e il suo addio a Milano ha lasciato un segno nel mondo del calcio.

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“Non sa difendere”. “Bastava spiegargli come fare”. “Il più grande errore della mia carriera”. Il dibattito è forte, l'oggetto di più: colui che salutava Milano mestamente esattamente trent'anni fa, dopo un solo anno. Con un rosso, nella sua ultima partita italiana. A Roma: ultima per Carletto Mazzone in giallorosso, ultima per il Principe Giannini. Ultima per Roberto Carlos nell'Inter, espulso al 70esimo per un litigio con Francesco Statuto. La maglia nerazzurra non la vedrà più: ma i rimpianti in questo caso saranno tutti per chi lascia andare e non per chi va via. Era arrivato meno di un anno prima Roberto Carlos, ciliegina... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Roberto Carlos, il più grande rimpianto dell’Inter che Capello volle “prendere subito, anche al doppio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Inter, il grande rimpianto chiamato Roberto CarlosEstate 1995, ovvero prima campagna acquisti del nuovo presidente Massimo Moratti. Giulini ammette: «Grande emozione tornare a San Siro, dell’Inter ho questi idoli. Pio? Rimpianto e su Caprile dico che…»di Paolo MoramarcoGiulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un’intervista tra le colonne della Gazzetta dello Sport in vista del match di... Ti ricordi… Roberto Carlos, il più grande rimpianto dell’Inter che Capello volle prendere subito, anche al doppioUn solo anno all'Inter, poi il Real Madrid e la leggenda. La storia di Roberto Carlos e del più grande rimpianto nerazzurro ... ilfattoquotidiano.it