Il presidente del Cagliari ha parlato della sua emozione nel tornare a San Siro e ha menzionato alcuni giocatori dell’Inter che considera idoli. Durante un’intervista pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, ha anche commentato alcune scelte legate a Pio e Caprile, esprimendo i propri pensieri sui rimpianti e le decisioni future. La partita contro l’Inter è prevista per questa sera e sarà il primo incontro ufficiale tra le due squadre dopo alcuni incontri amichevoli.

di Paolo Moramarco Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un’intervista tra le colonne della Gazzetta dello Sport in vista del match di questa sera contro l’Inter. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato vari aspetti della stagione del suo club, partendo dalla sfida contro l’ Inter di stasera. Giulini ha parlato della sua emozione nel tornare a San Siro, della crescita dei giovani talenti come Sebastiano Esposito, Elia Caprile e Marco Palestra, e delle prospettive di mercato. CHE EFFETTO FA TORNARE A SAN SIRO? – « Grande emozione. Ci sarò stato 100 volte da ragazzino.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giulini ammette: «Grande emozione tornare a San Siro, dell’Inter ho questi idoli. Pio? Rimpianto e su Caprile dico che…»

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