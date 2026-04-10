Durante l’estate del 1995, con il nuovo presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ai vertici della società, un giovane argentino di nome Javier Zanetti si unisce alla squadra. In quel periodo, si cerca di rafforzare la rosa con vari acquisti e tentativi di miglioramento. Tra le trattative più discusse, c’è quella che avrebbe potuto coinvolgere un celebre calciatore brasiliano, Roberto Carlos, considerato uno dei migliori nel suo ruolo.

Estate 1995, ovvero prima campagna acquisti del nuovo presidente Massimo Moratti. Sono i mesi in cui si veste di nerazzurro – per non lasciarlo più – un giovane argentino di nome Javier Zanetti. Dal Manchester United arriva invece il già affermato Paul Ince, guerriero inglese che resterà all’ombra della Madonnina Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il grande rimpianto chiamato Roberto Carlos

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Tembakan yang Menghidupkan Kembali Legenda Roberto Carlos