Marcus Thuram si sta facendo notare nelle ultime partite di fine stagione, attirando l’attenzione di diversi club. La sua prestazione ha suscitato interesse di mercato, e si parla di un’offerta molto allettante per il giocatore. L’Inter, che ha concluso un’annata importante, conosce bene le richieste e le possibilità di Thuram. Nel frattempo, i dirigenti di un’altra squadra temono che possa arrivare un’offerta irrinunciabile, che potrebbe influenzare le decisioni del calciatore.

di Bruno De Santis Marcus Thuram è tornato ad essere dominante in questo finale di stagione: occhio all’offerta irrinunciabile L’ Inter ha chiuso una stagione enorme. Scudetto, Coppa Italia e la sensazione di aver aperto un nuovo ciclo anche con Cristian Chivu in panchina. Però proprio quando vinci tanto iniziano anche i problemi di mercato più complicati da gestire. Perché i grandi club europei tornano a guardarti dentro casa. Ed è inevitabile che uno dei primi nomi a circolare sia quello di Marcus Thuram. L’attaccante francese ha vissuto un’altra stagione di altissimo livello, confermandosi uno dei giocatori più devastanti della Serie A per strappi, fisicità e capacità di creare superiorità praticamente da solo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram torna a fare gola: Chivu teme l’offerta irrinunciabile

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