Quando Barella non gioca l’Inter vince sempre | ma per Chivu è irrinunciabile

Il pareggio contro la Fiorentina ha riacceso i riflettori su Nicolò Barella, finito al centro delle critiche dopo l’episodio che ha portato al gol di Ndour. Eppure, la sua partita era iniziata nel migliore dei modi, con l’assist perfetto per il vantaggio di Pio Esposito. Poi, però, qualcosa si è inceppato. Errori tecnici, scelte sbagliate e un nervosismo crescente hanno accompagnato la sua prestazione fino alla giocata superficiale che ha spalancato la porta al pareggio viola. Un episodio che pesa, soprattutto in un momento in cui l’Inter fatica a ritrovare continuità e vede avvicinarsi Milan e Napoli. Il tema, però, va oltre la singola partita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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