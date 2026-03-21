Dopo la partita contro l’Atalanta, un giocatore ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ai media, adottando il silenzio stampa. Si parla di un calciatore che riconosce di poter migliorare e di un altro che è stato convocato in Nazionale. Inoltre, tra gli argomenti discussi ci sono le prestazioni di Thuram e Bastoni. La decisione di non parlare è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti della squadra.

Chivu: « Ecco perché il silenzio stampa dopo l’Atalanta. Thuram sa di poter fare meglio. E Bastoni in Nazionale.». Le parole del tecnico dell’Inter. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Inter. Le sue dichiarazioni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL SENTIMENTO CHE HA PORTATO AL SILENZIO STAMPA DOPO L’ATALANTA E PERCHE’ SIAMO TORNATI A PARLARE OGGI? – « Chiedete a Gigi (ufficio stampa, ndr), hanno insistito per farmi venire qua in conferenza. E’ stata una decisione presa tutti insieme per quello che era l’accaduto, per quello che è successo in campo domenica scorsa. Ma io preferisco parlare sempre di calcio e non badare a ciò che possa creare qualche alibi o scusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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