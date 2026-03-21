Chivu | Ecco perché il silenzio stampa dopo l’Atalanta Thuram sa di poter fare meglio E Bastoni in Nazionale…
Dopo la partita contro l’Atalanta, un giocatore ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ai media, adottando il silenzio stampa. Si parla di un calciatore che riconosce di poter migliorare e di un altro che è stato convocato in Nazionale. Inoltre, tra gli argomenti discussi ci sono le prestazioni di Thuram e Bastoni. La decisione di non parlare è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti della squadra.
Chivu: « Ecco perché il silenzio stampa dopo l’Atalanta. Thuram sa di poter fare meglio. E Bastoni in Nazionale.». Le parole del tecnico dell’Inter. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Inter. Le sue dichiarazioni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL SENTIMENTO CHE HA PORTATO AL SILENZIO STAMPA DOPO L’ATALANTA E PERCHE’ SIAMO TORNATI A PARLARE OGGI? – « Chiedete a Gigi (ufficio stampa, ndr), hanno insistito per farmi venire qua in conferenza. E’ stata una decisione presa tutti insieme per quello che era l’accaduto, per quello che è successo in campo domenica scorsa. Ma io preferisco parlare sempre di calcio e non badare a ciò che possa creare qualche alibi o scusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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