Juve verso il Lecce | Spalletti tra il dubbio Thuram e l’opzione McKennie

La Juventus si prepara ad affrontare il Lecce con alcune incognite in attacco e a centrocampo. L’allenatore sta valutando se schierare o meno Thuram, mentre si discute sulla possibile sostituzione per mantenere l’equilibrio in mediana. La scelta tra l’eventuale inserimento di McKennie o alternative dipende dalle decisioni del tecnico in vista della partita. Restano da capire quali saranno le mosse definitive per la formazione bianconera.

? Cosa scoprirai Come cambierà il modulo di Spalletti senza Thuram?. Chi sostituirà il francese per garantire equilibrio a centrocampo?. Quale piano deve seguire la Juve per blindare la Champions?. Come influirà l'inserimento di McKennie sulla velocità di Holm?.? In Breve Roma insegue la Juventus con un solo punto di distacco in classifica.. L'alternativa tattica prevede l'impiego di Holm sul lato destro del reparto offensivo.. Obiettivo Champions richiede vittorie contro Lecce, Fiorentina e Torino nelle ultime tre tappe.. Il pareggio contro il Verona ha rallentato la corsa verso il quarto posto.. La Juventus di Spalletti deve recuperare subito la fiducia dopo il pareggio contro il Verona per non compromettere il sogno Champions.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve verso il Lecce: Spalletti tra il dubbio Thuram e l’opzione McKennie POST JUVENTUS - LECCE 1-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI Notizie correlate Juventus, Spalletti a Lecce con il dubbio ThuramUn giorno di riposo per mettere da parte il deludente pareggio col Verona già retrocesso di domenica, girare pagina e ritrovare lo spirito dei tempi... Atalanta Juve, la mossa di Spalletti per sostituire McKennie. Ecco verso quale scelta è proiettato il tecnicodi Angelo CiarlettaAtalanta Juve, la mossa di Spalletti per sostituire lo squalificato McKennie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Lecce prepara l’impresa contro la Juventus; Juve, strada spianata per la Champions. Ma la meriterebbe anche il Como: idee forti e calcio europeo; Juve, come sta Thuram? A rischio contro il Lecce, la situazione; Juventus - Hellas Verona in Diretta Streaming | DAZN IT. Ventura: Il Lecce è vivo, ma c'è la Juve sulla strada verso la salvezzaIntervistato dal Corriere del Mezzogiorno, Gian Piero Ventura, ex ct della nostra nazionale tra le altre, parla di un'altra sua ex squadra, il Lecce, atteso dal match di campionato ... tuttojuve.com Juventus affamata di punti e altre chance Cremonese: Lecce, è ancora lungaLa vittoria della Lazio in casa della squadra di Giampaolo ha dato un vantaggio ai giallorossi del Lecce in attesa della Juve ... calciolecce.it Lecce, allenamento parzialmente in gruppo per Banda: le ultime verso la Juve x.com VERSO JUVE-VERONA : https://shorturl.at/ZiDcw - facebook.com facebook