L'Udinese e la Juventus si preparano alla prossima partita con alcune incognite legate alla formazione. Il tecnico sta valutando diverse opzioni per sostituire David, che potrebbe essere escluso dalla formazione titolare. Le possibili scelte per la linea difensiva stanno tenendo banco nelle ultime discussioni tra i tifosi e gli esperti di calcio. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

Udinese Juve, David a rischio esclusione dalla formazione titolare. Le novità sulle possibili scelte del tecnico e chi potrebbe giocare al suo posto. La Juve di Luciano Spalletti entra nella fase cruciale della stagione con l’obiettivo di blindare il piazzamento in Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico sta lavorando per affinare un collettivo non più immutabile, specialmente nel reparto avanzato. Il principale punto di domanda riguarda Jonathan David, che dopo un avvio di 2026 promettente ha smarrito la via del gol. I numeri del canadese sono impietosi: solo cinque reti in campionato e un impatto nullo nelle ultime tre sfide contro Galatasaray, Roma e Pisa, dove la squadra ha segnato a raffica solo dopo la sua uscita dal campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve, David a rischio esclusione. Le novità sulle possibili scelte di Spalletti e chi potrebbe giocare al posto del canadese

Conceicao out per Pisa Juve? Ecco chi potrebbe giocare al posto del portoghese: le tre idee di Spalletti per l'ultima gara del 2025

Ultimissime Juve LIVE: le novità sulle condizioni di Bremer e David, le possibili scelte per il Como

