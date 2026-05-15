La terza stagione di The Pitt sarà ambientata in un periodo invernale, con un salto temporale di circa quattro mesi rispetto agli eventi narrati nell'ultimo episodio della seconda stagione, che si svolgeva il 4 luglio. La serie continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali, questa volta durante la stagione più fredda dell’anno, senza ulteriori dettagli sulle novità introdotte o sui cambiamenti nel cast e nelle trame. La data di uscita è prevista per i mesi successivi.

La terza stagione di The Pitt si sposterà nel freddo di novembre, circa quattro mesi dopo la giornata del 4 luglio raccontata nella seconda. Durante la presentazione degli Upfront di Warner Bros. Discovery, Noah Wyle e Katherine LaNasa hanno confermato ufficialmente il cambio di ambientazione, anticipando un capitolo ricco di nuove tensioni e dinamiche inedite per il Pittsburgh Trauma Medical Center. La conferma non è arrivata del tutto a sorpresa: già al PaleyFest LA 2026, Wyle aveva anticipato il setting invernale, sottolineando come la stagione fredda porti con sé una tipologia ben precisa di emergenze. Come aveva spiegato lo stesso attore: “In inverno si registrano più incidenti stradali, più ghiaccio nero, più caldaie che esplodono. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Pitt 3: ambientazione invernale, salto temporale e tutte le novità sulla terza stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Pitt Season 3 Takes a Bold Leap: Noah Wyle Teases Time Jump & Chilling Winter Setting

Sullo stesso argomento

Dal boom invernale all’estate 2026: tutte le novità del beach volley con Adriano BilatoIl beach volley in Italia continua a crescere senza sosta! Nella nuova puntata di Beach Zone analizziamo il boom della stagione invernale: oltre 1200...

Spider-Man: Brand New Day: novità su incipit, il nuovo costume e il salto temporaleIl regista Destin Daniel Cretton, i protagonisti Tom Holland e Zendaya e i membri della troupe hanno presentato una sceneggiatura commentata tratta...

[WB Upfronts] Noah Wyle e Katherine LaNasa al WB Upfronts per The Pitt reddit

The Pitt 3 cambia ambientazione: Noah Wyle conferma il salto temporaleDurante l'evento Upfront di Warner Bros. Noah Wyle ha confermato che la terza stagione di The Pitt sarà ambientata in autunno inoltrato, circa quattro mesi dopo la giornata che si racconta nella secon ... comingsoon.it

The Pitt 3: tutti i personaggi confermati nella stagione 3 (cast e ritorni)Scopri tutti i personaggi confermati in The Pitt - Stagione 3: cast, ritorni e chi vedremo nella nuova stagione ... cinefilos.it