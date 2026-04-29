Il regista Destin Daniel Cretton, i protagonisti Tom Holland e Zendaya e i membri della troupe hanno presentato una sceneggiatura commentata tratta dal film della Marvel in uscita Il Peter Parker di Tom Holland sta per fare ritorno al cinema in Spider-Man: Brand New Day, ma questa volta nessuno al mondo ricorda chi sia, un brutto effetto collaterale causato dall'interferenza con il multiverso dell'ultimo capitolo. Il regista Destin Daniel Cretton ha analizzato la premessa della nuova storia e molto altro ancora, condividendo in esclusiva tre pagine della sceneggiatura del film, comprese le scene iniziali, insieme alle annotazioni sue, di Holland, Zendaya (MJ), Brett Pawlak (direttore della fotografia) e altri capi reparto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day: novità su incipit, il nuovo costume e il salto temporale

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Ho comprato questi due. Ho visto che però non contengono numeri consecutivi di Spider-Man ma solo quelli di Straczynski. Per leggere queste run e le successive ho bisogno anche dei numeri mancanti o posso leggere solo questi Sto cercando di recupera - facebook.com facebook