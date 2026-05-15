È stato pubblicato oggi “The Neapolitan Scot”, un libro scritto dal giornalista scozzese James Wilson che racconta la carriera di McTominay, dal suo percorso fino all’arrivo a Napoli. Il testo descrive le tappe principali della sua esperienza professionale, senza commenti o analisi, concentrandosi sui fatti e sui momenti salienti della sua carriera. La pubblicazione si concentra sugli eventi legati all’atleta e alla sua transizione nel club partenopeo.

Oggi è uscito “ The Neapolitan Scot ” (lo scozzese napoletano), il libro scritto dal giornalista scozzese James Wilson che ripercorre la carriere di McTominay fino all’approdo a Napoli. All’interno del libro sono presenti anche interviste esclusive a giornalisti sia napoletani, che scozzesi, tra cui quella all’ex ct della Nazionale Alex McLeish. “The Neapolitan Scot”, il libro dedicato alla carriera di McTominay. Wilson segue la Nazionale scozzese ovunque e da quando McTominay è arrivato a Napoli, ha cominciato a lavorare anche sulla squadra allenata da Antonio Conte, immergendosi nella città e nella cultura partenopea. Il libro racconta l’ascesa del centrocampista azzurro che è riuscito a riportare la sua Nazionale ai Mondiali dopo 22 anni grazie a un bellissimo gol su rovesciata, diventato poi anche un murale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “The Neapolitan Scot”, il libro sulla carriera di McTominay del giornalista scozzese Wilson

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