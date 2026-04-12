Nel match di Serie A tra Parma e Napoli terminato con un pareggio per 1-1, il centrocampista del Napoli ha raggiunto un traguardo importante grazie al gol segnato. Un dato specifico lo colloca tra i migliori in Europa, superando anche altri giocatori come Palmer. La partita si è conclusa con un risultato combattuto, lasciando spazio a riconoscimenti per le prestazioni individuali dei calciatori coinvolti.

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© Calcionews24.com - McTominay, solo Palmer meglio dello scozzese: c’è un dato che incorona il centrocampista del Napoli tra i migliori d’Europa

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Napoli, il dato su McTominay è clamoroso: tifosi impazziti per lo scozzeseChe i tifosi del Napoli si siano innamorati a prima vista di Scott McTominay non è più una novità.