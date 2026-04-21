A Napoli, i due centrocampisti scozzesi hanno deciso di rendere omaggio a Maradona, una figura iconica della squadra. La loro scelta si è manifestata attraverso un gesto personale all’interno della propria abitazione, riflettendo il forte legame tra il club e la leggenda che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del calcio locale. La storia si è diffusa come un esempio di come i giocatori possano esprimere il loro affetto verso la città e la sua tradizione calcistica.

Il legame tra il Napoli e i suoi nuovi centrocampisti scozzesi ha trovato un’espressione artistica inaspettata tra le mura domestiche di McTominay e Gilmour. I due atleti, che condividono sia la maglia partenopea che la vicinanza abitativa, hanno deciso di ospitare nei rispettivi giardini una riproduzione in bronzo della celebre statua dedicata a Maradona, ispirata all’opera dell’artista Stefano Ceci. Un tributo in bronzo tra gli spazi privati dei calciatori. L’attrazione per l’icona argentina è nata osservando l’opera monumentale situata nello stadio cittadino, posizionata strategicamente vicino agli spogliatoi e lungo il percorso che conduce al rettangolo di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il tributo scozzese: McTominay e Gilmour scelgono Maradona

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