Imma Tataranni | Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagione

Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei. Scopri le novità del cast con Rocco Papaleo e la data d'inizio su Rai 1. Il ritorno di Imma Tataranni sul piccolo schermo porta con sé una notizia che lascerà l'amaro in bocca ai milioni di fan della serie: la quinta stagione, al via domenica 8 marzo, segnerà la fine del percorso per l'attrice protagonista. Vanessa Scalera, durante la conferenza stampa tenutasi a Roma, ha confermato con estrema serenità la sua volontà di concludere questo ciclo narrativo, paragonando la scelta a grandi produzioni internazionali che hanno saputo fermarsi al culmine del successo. 🔗 Leggi su 2anews.it

«Per me è l'ultima stagione, ma chissà, potrebbe continuare… Magari con altre persone».

Nella conferenza stampa di presentazione delle fiction 2026 presenti anche i protagonisti di Imma Tataranni 5 che hanno svelato qualche novità.

Che ne sarà del futuro televisivo del sostituto procuratore di Matera? Intanto, dall'8 marzo su Rai 1 andrà in onda la quinta stagione della serie

Torna da domenica 8 marzo su Rai 1, Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Grande assente Alessio Apice, l'amatissimo Calogiuri, sul quale si è espressa la scrittrice Venezi

«Interpretare Galliano è stato per me un modo per tornare a provare passione per il mondo della recitazione». Con queste parole Rocco Papaleo racconta il suo ritorno davanti alla macchina da presa nella quinta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procura