Netflix ha annunciato che la quinta stagione di Bridgerton si concentrerà su Francesca, interpretata da Hannah Dodd. La protagonista sarà la figlia di mezzo della famiglia Bridgerton, nota per la sua natura riservata. La serie continuerà a seguire le vicende della famiglia attraverso gli occhi di diversi personaggi, con questa nuova stagione che approfondirà la storia di Francesca.

La quinta stagione di Bridgerton, lo comunica Netflix, sarà incentrata su Francesca (Hannah Dodd), l’introversa figlia di mezzo della famiglia Bridgerton. Scopriamo insieme tutte le novità sulla nuova stagione. Il ritorno del mondo Bridgerton. A due anni dalla perdita dell’amato marito John, Francesca decide di tornare sulla piazza per ragioni pratiche. Tuttavia, quando Michaela (Masali Baduza), cugina di John, torna a Londra per occuparsi della tenuta dei Kilmartin, i sentimenti complessi che nascono in Francesca la spingeranno a chiedersi se attenersi al suo pragmatismo o lasciarsi guidare dai propri desideri più profondi. L’annuncio ufficiale nel video sottostante: Descrizione dei personaggi:. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bridgerton: Netflix annuncia le protagoniste della quinta stagione

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Masali Baduza e Hannah Dodd fotografate per la quinta stagione di Bridgerton. x.com