The Bridge a Milano Una nuova boutique nel cuore della città

Nel centro di Milano, vicino al Duomo, è stata inaugurata una nuova boutique che si distingue per la sua posizione e l’arredamento ricco di dettagli, tra mosaici, statue e decorazioni dorate. La location si trova in una zona di grande prestigio e si presenta come un punto di riferimento per lo shopping di alta gamma. La boutique si inserisce nel tessuto urbano della città con un’offerta di prodotti esclusivi e un’ambiente curato nei dettagli.

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Nel cuore di Milano, proprio accanto al Duomo, in una location di tutto prestigio, tra mosaici, statue, decorazioni e guizzi dorati, c’è un nuovo tempio imprescindibile dello shopping più esclusivo. In Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi architettonici più iconici d’Italia, visitato ogni anno da milioni di turisti, simbolo della più autentica tradizione milanese e della sua dimensione internazionale, The Bridge ha inaugurato la sua nuova boutique. Un opening importante e particolarmente significativo che si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo che privilegia la presenza del marchio in location di alto profilo e a forte vocazione internazionale, come dimostra anche la recente apertura a Venezia, destinazione chiave per il turismo globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - The Bridge a Milano. Una nuova boutique nel cuore della città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Sullo stesso argomento Leggi anche: “Margherita66” raddoppia: apre oggi la nuova boutique nel cuore di Giugliano Leggi anche: “Margherita 66” raddoppia: apre oggi la nuova boutique nel cuore di Giugliano The Bridge a Milano. Una nuova boutique nel cuore della cittàNel cuore di Milano, proprio accanto al Duomo, in una location di tutto prestigio, tra mosaici, statue, decorazioni e guizzi dorati, c’è un nuovo tempio imprescindibile dello shopping più esclusivo. msn.com CASA, TRASPARENZA E SICUREZZA Massimiliano Lisa, direttore del Leonardo3 Museum e possibile candidato sindaco con il progetto civico Milano Libera espone a Mi-Tomorrow i punti dai quali ripartire e i suoi obiettivi x.com The bridge inaugura una boutique in Galleria Vittorio Emanuele II a MilanoPer celebrare l’apertura, che porta a 18 il numero di monomarca del brand del gruppo Piquadro, la maison lancia Milano Galleria, una borsa in edizione limitata di 100 esemplari disponibile in esclusiv ... milanofinanza.it