Oggi apre a Giugliano in Campania la nuova boutique “Margherita 66”, che raddoppia le proprie dimensioni con un nuovo spazio nel centro cittadino. La boutique propone abbigliamento e accessori realizzati con stoffe di alta qualità, integrando anche soluzioni digitali per l’esperienza di acquisto. L’inaugurazione segna un passo importante per l’azienda e il suo percorso di crescita.

Giugliano in Campania. Non è solo un’apertura, è il coronamento di un sogno fatto di stoffe pregiate, intuizioni digitali e tanta dedizione. Oggi, "Margherita 66" inaugura il suo secondo punto vendita in via Aniello Palumbo, raddoppiando la sua presenza sul territorio e confermando Giugliano come un polo nevralgico della moda campana. Dalle origini al successo. La storia di "Margherita 66" affonda le radici in una scommessa vinta anni fa in via Allende. Partita con soli due brand, la boutique è riuscita nel tempo a costruire un catalogo d’eccellenza, annoverando oggi tra i propri scaffali marchi di livello internazionale come Aldo Castagna, Erika Cavallini, Weekend Max Mara e Max Mara Studio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Margherita 66” raddoppia: apre oggi la nuova boutique nel cuore di Giugliano

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