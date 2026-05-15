Le riprese di The Batman: Parte 2 sono state avviate, confermando l’inizio delle riprese del film. Il regista Matt Reeves ha annunciato l’avvio delle riprese e ha rivelato i nomi di alcuni nuovi attori che prenderanno parte al progetto. La produzione si svolge in diverse location e coinvolge un cast rinnovato rispetto al primo capitolo. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che attendono aggiornamenti sui dettagli della pellicola.

Le riprese di The Batman: Part II sono ufficialmente iniziate e il regista Matt Reeves sta già infiammando il web. Attraverso una serie di indizi e prime immagini condivise sui suoi profili social, Reeves sta offrendo ai fan della DC i primi attesi teaser sul sequel con Robert Pattinson. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio tutti i nuovi ingressi nel cast di The Batman 2, i personaggi che interpreteranno, i riferimenti ai fumetti e le teorie più interessanti su come si evolverà la trama. Il Nuovo Cast di The Batman 2: Personaggi e Teorie. Matt Reeves sembra voler attingere a piene mani da una delle graphic novel più amate di sempre: Il Lungo Halloween. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Batman: Parte 2 – Matt Reeves rompe il silenzio, ecco chi sono i nuovi attori del film

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FIRST LOOK at 'The Batman' Part II from Matt Reeves, featuring a snow-covered Gotham City#mattreeves

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Cast completo per The Batman Parte 2 reddit

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