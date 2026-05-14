Un aggiornamento recente su X ha annunciato alcune conferme e possibili sorprese riguardo al cast del sequel di The Batman, diretto da Matt Reeves. Il regista ha condiviso informazioni in tempo reale, che saranno approfondite nelle prossime ore. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui nomi coinvolti o sulle nuove aggiunte al cast. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, in attesa di ulteriori conferme ufficiali.

Un intrigante aggiornamento in tempo reale, che riprenderà nelle prossime ore, ci sta rivelando conferme e sorprese nel cast del sequel di The Batman. Matt Reeves ha preso la parola su X per confermare ufficialmente il cast di The Batman 2, attori e ruoli. Nessuna sorpresa nella prima ondata di post, ma l'annuncio riprenderà live nelle prossime ore perché tenete d'occhio i nostri aggiornamenti. Mercoledì pomeriggio, il regista ha iniziato a pubblicare su X messaggi di benvenuto, con tanto di gif tratte dal primo capitolo, per annunciare ufficialmente ogni membro del cast. Il cast di The Batman 2 Al momento in cui scriviamo sono stati annunciati: Robert Pattinson nei panni di Bruce WayneBatman Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon Andy Serkis nei panni .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman 2: Matt Reeves svela il cast live su X, sorprese in arrivo?

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