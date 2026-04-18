Secondo quanto riportato da fonti di settore, l’attore Charles Dance è in trattative per entrare nel cast di The Batman: Part II, il sequel del film del 2022 diretto da Matt Reeves. La notizia arriva in un momento in cui si stanno definendo i dettagli della produzione, che vede già coinvolti numerosi attori e professionisti del settore. La partecipazione di Dance si aggiunge alle altre conferme ufficiali già annunciate.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Charles Dance è in trattative per unirsi al cast di The Batman: Part II, l’atteso sequel del film del 2022. L’attore britannico, leggendario interprete di Tywin Lannister in Game of Thrones, dovrebbe vestire i panni del padre di Harvey Dent, aggiungendo un ulteriore strato di profondità alla dinastia dei Dent nel film. Sebbene DC Studios non abbia rilasciato commenti ufficiali, la produzione diretta da Matt Reeves si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi del decennio. Robert Pattinson chiaramente tornerà a indossare il cappuccio del Cavaliere Oscuro, ma la vera novità risiede nelle figure che lo circonderanno: Sebastian Stan interpreterà Harvey Dent, mentre Scarlett Johansson è stata confermata nel ruolo della moglie di Dent.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Batman: Part II: Charles Dance si unisce al cast stellare di Matt Reeves

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