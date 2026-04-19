Trieste punta al cuore dell’Europa | nasce l’hub delle materie prime

Il governo italiano ha annunciato la proposta di trasformare il porto di Trieste in un grande centro logistico europeo dedicato allo stoccaggio di materie prime critiche. L’obiettivo è di posizionare questa struttura nel cuore dell’Europa, puntando a rafforzare le connessioni e le capacità di stoccaggio della regione. La decisione riguarda un’area strategica per il settore logistico e industriale del paese.

Il governo italiano ha proposto il porto di Trieste come sede per un imponente centro logistico europeo dedicato allo stoccaggio di materie prime critiche. L’iniziativa, avanzata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a una sollecitazione della Commissione europea volta a ridurre la dipendenza tecnologica del continente da potenze extra-europee in un periodo di instabilità globale. La strategia mira a trasformare lo scalo giuliano nel primo deposito strategico del continente, fungendo da modello per future infrastrutture simili. Queste risorse, fondamentali per la transizione verso tecnologie pulite, sono essenziali per la fabbricazione di componenti come batterie elettriche, impianti fotovoltaici e pannelli solari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste punta al cuore dell’Europa: nasce l’hub delle materie prime Notizie correlate Hub europeo per le materie prime a Porto Marghera, contatti Ue-VenetoPresto, molto presto per dire se sia vicina una svolta per Porto Marghera, l'area industriale che ancora cerca un suo ruolo in questo secolo. Medio Oriente: rischio carenza farmaci in Europa per crisi materie primeL’instabilità geopolitica in Medio Oriente minaccia di colpire direttamente la salute pubblica europea, con il rischio concreto che la chiusura dello... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pallacanestro Trieste, Ruzzier esulta dopo il derby: La festa dei tifosi nel cuore per sempre; Boggi Milano riapre a Palazzo Tergesteo: nuovo store e ritorno all’abito, cresce l’interesse per il formale VIDEO-SERVIZIO; Sanità, il Fvg punta sugli infermieri con assegni da oltre 3mila euro e un piano triennale da 3 milioni; Corsara al Carnera, il derby è ancora della Pallacanestro Trieste. Mondo.con al Montedoro, domenica Trieste accende il cuore pop tra cosplay, ospiti e spettacolo (VIDEO)Domenica il Montedoro Shopping Center si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della cultura pop con il ritorno del Mondocon, evento dedicato al mondo anime, manga, cosplay e giochi, pronto a coin ... triestecafe.it Apu Udine-Trieste, derby con il cuore: al Carnera arriva il Teddy Bear TossUDINE – Non sarà solo una sfida ad alta tensione sportiva quella in programma domenica 12 aprile al Palasport Primo Carnera Credifriuli: il derby tra Apu Udine e Pallacanestro Trieste diventerà anche ... nordest24.it Si conclude con successo il percorso formativo UAS per i volontari della Protezione Civile di Trieste e della Regione, un investimento importante che punta su tecnologia e competenze per rendere gli interventi sempre più efficaci sul territorio. A Palmanov - facebook.com facebook