Onda di pace | a Battipaglia un murales collettivo contro la guerra dipinto con i bambini del quartiere

Il 23 aprile, nella Villa Comunale di via Belvedere a Battipaglia, è stato inaugurato un murales collettivo dedicato alla pace. L’opera è stata realizzata con la partecipazione dei bambini del quartiere, che hanno contribuito a dipingerla. L’iniziativa mira a promuovere un messaggio contro la guerra attraverso un progetto artistico condiviso. La realizzazione coinvolge diverse persone del quartiere e si inserisce in un momento di sensibilizzazione pubblica.