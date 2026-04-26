Onda di pace | a Battipaglia un murales collettivo contro la guerra dipinto con i bambini del quartiere
Il 23 aprile, nella Villa Comunale di via Belvedere a Battipaglia, è stato inaugurato un murales collettivo dedicato alla pace. L’opera è stata realizzata con la partecipazione dei bambini del quartiere, che hanno contribuito a dipingerla. L’iniziativa mira a promuovere un messaggio contro la guerra attraverso un progetto artistico condiviso. La realizzazione coinvolge diverse persone del quartiere e si inserisce in un momento di sensibilizzazione pubblica.
Un murales per la pace è stato inaugurato il 23 aprile nella Villa Comunale di via Belvedere a Battipaglia. L'opera, intitolata Onda di Pace – un muro per abbattere muri!, è stata realizzata sulle quattro pareti della struttura di guardiania del parco dall'associazione a.DNA project, con il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Futura al Pilastro: oltre 400 sfilano per dire no al Museo dei bambini. Sassate contro la sede del quartiere e scritte contro la Guardia di FinanzaBologna, 12 aprile 2026 – "Tra cemento e militari, giù le mani dai parchi popolari.
Leggi anche: Torre Maura, terminati primi due murales: celebrano i 100 anni del quartiere
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Buongiorno Prof: guerra, pace e dignità umana; Punti di vista, stallo tra Iran e Stati Uniti; Benvenuti nel movimento giapponese delle luci a penna.; Onda di pace e frasi di pace - Pressenza.
Onda di pace e frasi di pace«L'amore e la compassione per il pianeta e le persone ci indicano la via verso la pace nel mondo…» è una delle affermazioni di «Hiking for Peace». È in ... pressenza.com
Tv2000: stasera in onda Di Bella sul 28 con approfondimenti sui colloqui di pace per l’Ucraina, sul dramma di Gaza e sull’antisemitismo in AustraliaLa presidente della Commissione Affari esteri del Senato, Stefania Craxi, il vicepresidente di Italia viva, Davide Faraone, il giornalista del Corriere della Sera, Maurizio Caprara. Sono gli ospiti ... agensir.it
Liratv. . IN ONDA ORA La canzone di Carla SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA Serie C - Girone C, 38° turno ESEIPROTAGONISTA | www.liratv.it #LiraTV #Film #Cinema #Salerno #LaCanzoneDiCarla - facebook.com facebook
È diventato virale e sta alimentando polemiche e complottismi il video dell'intervista ala televisione Fox della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Poco prima che un uomo sparasse colpi di pistola nella lobby dell'Hotel Hilton dove svolgeva la cena d x.com