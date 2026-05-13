Stefano Bandecchi è il primo responsabile del fallimento della Ternana calcio

Da ternitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’associazione ha diffuso una nota in cui attribuisce a Stefano Bandecchi la responsabilità del fallimento della Ternana calcio. La comunicazione è stata pubblicata in seguito alla notifica ufficiale del fallimento della società calcistica. La nota contiene anche dichiarazioni di rappresentanti del Patto Avanti per l’Umbria, senza ulteriori commenti o analisi. La vicenda riguarda la decisione di un tribunale di dichiarare il fallimento della società sportiva.

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Riceviamo e pubblichiamo una nota diffusa dal Patto Avanti per l’Umbria sul fallimento della Ternana calcio.------La fine della storia calcistica della Ternana rappresenta una ferita profonda per la città e per l’intero movimento sportivo cittadino. Un disastro che vede il sindaco di Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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