Termovalorizzatore di Santa Palomba via libera dal Campidoglio all' acquisto dell' area del fosso

L’assemblea capitolina ha approvato con i voti del centrosinistra l’acquisto di un’area nel fosso di Santa Palomba. La decisione riguarda l’ampliamento del terreno destinato al futuro termovalorizzatore nella zona. La delibera autorizza ufficialmente l’acquisto del nuovo terreno, permettendo così di proseguire con le operazioni legate all’infrastruttura. La votazione si è conclusa con il sostegno della maggioranza di sinistra.

Via libera all’acquisto di un altro terreno a Santa Palomba. L’assemblea capitolina, con i voti del centrosinistra, ha approvato il provvedimento che consente di ampliare la superficie a disposizione del futuro termovalorizzatore. Una scelta avversata dai comitati contrari all’impianto che, il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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