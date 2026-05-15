Al via i lavori per il termovalorizzatore di Roma Gualtieri | Sicuro e meno inquinante di qualsiasi strada trafficata
Oggi sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo impianto di termovalorizzazione nella capitale. L'intervento coinvolge diverse fasi di realizzazione e si prevede che l'opera sarà realizzata con tecnologie che garantiscono livelli di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento rispetto alle strade molto trafficate della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente nel corso della giornata, segnando l'inizio di un progetto che mira a gestire i rifiuti urbani attraverso un impianto dedicato.
(Adnkronos) – Al via oggi, venerdì 15 maggio, i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Un investimento da un miliardo di euro per l’impianto che tratterà 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati e non riciclabili, nell’area industriale di Santa Palomba, alle porte di Pomezia. La prima consegna dei rifiuti è prevista per novembre 2029. Il termovalorizzatore, inserito nel Piano rifiuti approvato nel 2023 che punta al raggiungimento del 70% di raccolta differenziata, riducendo a zero il ricorso alle discariche, è stato progettato per integrarsi in modo funzionale con l’intero ciclo della differenziata. “Nel resto del mondo una realtà normale, che qui invece viene accolta con enfasi”, fa notare il sindaco nell’inaugurare il cantiere. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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