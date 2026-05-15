Al via i lavori per il termovalorizzatore di Roma Gualtieri | Sicuro e meno inquinante di qualsiasi strada trafficata

Oggi sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo impianto di termovalorizzazione nella capitale. L'intervento coinvolge diverse fasi di realizzazione e si prevede che l'opera sarà realizzata con tecnologie che garantiscono livelli di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento rispetto alle strade molto trafficate della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente nel corso della giornata, segnando l'inizio di un progetto che mira a gestire i rifiuti urbani attraverso un impianto dedicato.

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