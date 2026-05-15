Termovalorizzatore di Roma partono i lavori Gualtieri | Inquinerà meno di una strada trafficata

Sono iniziati i lavori per il nuovo termovalorizzatore di Roma, un impianto descritto come il più moderno d’Europa. Secondo le dichiarazioni ufficiali, il progetto prevede un impatto ambientale inferiore rispetto a quello di una strada trafficata nella città. L’opera è stata annunciata come parte di un piano di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento prodotto dal trattamento dei rifiuti urbani. La realizzazione dell’impianto rappresenta un passo importante nel settore delle tecnologie ambientali.

Un impianto che sarà “il più moderno d’Europa” e che “inquinerà meno di una qualsiasi strada trafficata della Capitale”. Mentre i rifiuti “arriveranno in treno”. Sono iniziati ufficialmente i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, a Santa Palomba. Nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Prato, perde l’orientamento e si ferma al centro di una strada trafficata. Salvato dalla poliziaPrato, 4 maggio 2026 – Attimi di grande apprensione nella serata di venerdì primo maggio lungo il viale Chang Zhou, a Prato, dove la prontezza di una...

Strada chiusa per due settimane: partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionatoA partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto...

Al via i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di RomaIl Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Ad di Acea Fabrizio Palermo hanno aperto il cantiere. Investimento da un miliardo di euro. L’impianto tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. G ... rainews.it

Al via i lavori per il termovalorizzatore di Roma, Gualtieri: Sicuro e meno inquinante di qualsiasi strada trafficataAl via oggi, venerdì 15 maggio, i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Un investimento da un miliardo di euro per l’impianto che tratterà 600mila tonnellate di rifiuti indiffere ... adnkronos.com